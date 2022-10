Aankomst eerste gedetineerden in nieuwe gevangenis uitgesteld: “Vakantie en staking”

Zo houdt vakbond ACOD van woensdagavond 22 uur tot donderdagavond 22 uur een staking. Het gaat om een actiedag die kadert in de strijd tegen de hoge energieprijzen, waaraan ook het personeel van het directoraat-generaal EPI kan deelnemen. Nadien volgt de herfstvakantie, die nu in Franstalig België twee weken loopt, van 24 oktober tot 6 november. “We willen het niet doen in volle schoolvakantie, zodat het geplande verlof niet in gevaar komt”, vertelt Kathleen Van De Vijver van FOD Justitie - directoraat-generaal EPI. “En er is een nationale vakbondsactie, dus in een volle staking gaan we niet beginnen. We tillen het over die twee data heen, zodat we pas begin november kunnen verhuizen.”