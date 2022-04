Aangespoelde Brusselaar Arno laat grote leegte achter: “Hij was echt een icoon van de wijk”

BrusselRockicoon Arno kan gerust ook een —halve of hele— Brusselaar genoemd worden. De zanger was een graag geziene gast in de Dansaertwijk. Wij trokken zaterdag naar het Nederlandstalige hart van onze hoofdstad en zagen dat de aangespoelde Oostendenaar niet snel zal vergeten worden in onze hoofdstad.

Arno was Brussel en Brussel was Arno. In 1972 spoelde hij bijna letterlijk aan in onze hoofdstad. Het bleek eerst van korte duur te zijn want nadien volgden omzwervingen doorheen het land. “Begin jaren 1980 was ik terug. Ik heb nog een appartement gehad in Parijs. Maar met de twee kinderen zijn we teruggekeerd. Het was hier goedkoper. En ik vind Brussel ‘groter’ dan Parijs. Alles is hier geconcentreerd. In Parijs moet je voor een theaterstuk twee uur in een taxi zitten. Hier is alles op wandelafstand. De AB, Théâtre National, De Munt, de cinema’s, de cafés. Alles”, vertelde hij zelf over zijn band met Brussel.

Geen Kapsones

Een van de plekken waar Arno zich in de wilde jaren ‘80 thuis voelde was Le Coq. Het gezellige café vlakbij de Beurs was voor de zanger het toneel van vele stevige nachtjes. “Hij woont hier in de quartier en we zagen hem regelmatig voorbijwandelen. Vroeger was hij hier een heel goede klant inderdaad. Hij was gewoon een klant als de anderen die hier anoniem een pintje kwam drinken. Geen kapsones”, blikt stamgast Frederik terug. De laatste jaren zat hij vaker in Au Daringman. “Je merkt wel aan de klanten die hem kenden dat het toch hard binnenkomt”, aldus de barvrouw. “Het maakt iets los.” Ook in de Archiduc, waar Arno vroeger vaak kwam, is de sfeer bedrukt. Heel de avond wordt als hommage aan Arno zijn muziek gedraaid in de zaak.

Huldiging

Eenzelfde stemming in Le Petit Chou de Bruxelles. “Het is een enorm verlies; Hij was echt deel van deze wijk, een echt icoon”, aldus barman en vriend Mandour. “Hij was best gereserveerd maar had het beste voor met iedereen. Hij observeerde iedereen en was bezig met andere klanten maar hij toonde dit niet. Ik herinner me dat hij vroeg hoe het ging met een klant die altijd in de hoek zat toen die man er even niet was geweest. Hij kwam hier de laatste twaalf jaar elke dag met zijn vrienden en gitaristen. Ze schreven liedjes en amuseerden zich. Nooit zag ik hem droevig, zelfs niet de laatste tijd met zijn ziekte.” De man heeft één speciale herinnering aan de legendarische zanger. “Toen hij werd gehuldigd op het Brusselse stadhuis heeft hij me de uitnodiging gegeven en mocht ik mee. Zo was hij. Ik als eenvoudige kelner in zijn stamcafé mocht mee met de grote Arno!”, glimlacht de beminnelijke barman.

Stromae

Ook in het epicentrum van de stad, de Grote Markt, wordt de zanger niet vergeten. Door de luidsprekers aan het stadhuis klinken nummers als ‘O la la la’ en ‘Les yeux de ma mère’. In de Ancienne Belgique stond Arno in februari nog drie keer op het podium. Legendarisch is nu al de plotse opkomst van wereldster Stromae, om samen met Arno ‘Putain Putain’ te zingen. “Na elk concert bedankte hij ons. Dat herinner ik me nog goed”, aldus artistiek diecteur Kurt Overbergh. “Ik zei hem nog dat wij hem moesten bedanken. Hierop zei hij me dat dit alles was wat hij nog had, het enige om naartoe te leven. Dat raakte me toch hard.” De stad besliste om een rouwregister te openen voor de geliefde zanger.