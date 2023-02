963 cannabisplanten, 2 miljoen winst en 114.000 euro aan elektriciteit verbruikt: bende riskeert tot 5 jaar cel

In de lente van 2020 had de politie informatie verkregen over de mogelijke locatie van een cannabisplantage in de Brusselse gemeente Sint-Joost-Ten-Node. Bij een huiszoeking en werd er een plantage met zo’n vijfhonderd cannabisplanten ontmanteld. Ook werden verschillende verdachten opgepakt. In de gsm van een van hen trof de politie aanwijzingen aan van een tweede cannabisplantage, ditmaal in Schaarbeek.Daar werden meerdere kweekkamers aangetroffen met in totaal 963 planten. Het verdere onderzoek bracht uiteindelijk vier plantages in kaart en leidde tot de arrestatie van tien verdachten.”