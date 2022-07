90 procent Brusselse crèches is onderbemand

BrusselDat blijkt uit een vraag die one.brussels stelde in de Raad van de VGC. Uit het antwoord bleek dat 90 procent van de crechès openstaande vacatures heeft, over alle Brusselse regio’s heen.

De voorbije jaren steeg het aantal vacatures met 30 procent. Uit een eerdere vraag in het Vlaams Parlement bleken eind vorig jaar nog 143 vacatures open te staan. Volgens de vraagstellers vinden de crèches niet voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, is het beroep onvoldoende aantrekkelijk en zijn er betere jobopties in Vlaanderen.

“Het personeelstekort heeft een grote impact heeft op ouders en kinderen”, zegt Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels). “Kinderen oefenen sociale vaardigheden en komen in contact met het Nederlands, erg belangrijk in Brussel. In de huidige situatie kunnen ouders soms dagen niet rekenen op opvang, of ze moeten snel schakelen als ze een dag op voorhand te horen krijgen dat opvang niet zal lukken.”

Herwaardering

“Het is tegelijk zwaar voor de kinderbegeleiders die er nog wel zijn. Ze moeten extra kindjes opnemen van crèches die moeten sluiten. Verlof nemen is moeilijk, omdat dan de crèche of een leefgroep moet sluiten. Door deze druk stijgt tegelijk het risico op uitval of gaan ze zelfs op zoek naar een andere job”, klinkt het bij Rochette.

“We moeten zorgen voor een herwaardering van het beroep. Kinderbegeleiders leveren essentieel werk, toch is de verloning laag. In Brussel kan nagedacht worden over bijvoorbeeld fietsvergoedingen of een Brusselpremie. We moeten jongeren motiveren voor de opleiding. De werkdruk moet naar omlaag door het aantal kinderen per begeleider te verlagen. De VGC doet hier haar best vanuit een flankerende rol, met jobbeurzen, taalondersteuning of promotiecampagnes. Maar de echte hefbomen liggen bij Vlaanderen. Zij moeten de kinderopvang de steun geven die het verdient.”

