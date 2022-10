89 Nederlandstalige scholen ontvangen subsidie tegen lege brooddozen

Het aantal mensen, en dus ook hun kinderen dat beroep doet op de voedselbanken neemt stelselmatig toe. 9 op de 10 schooldirecteurs gaven dan ook aan meer leerlingen te zien wiens ouders het financieel moeilijk hebben. Voor veel Brusselaars lijkt het alsmaar moeilijker te worden om de schoolkosten te dragen, wat resulteert in meer kinderen die met lege brooddozen op school toekomen. “Een kind met een rommelende maag, kan zich niet goed concentreren. Met honger op de schoolbanken, kan je niet leren. We kunnen niet verwachten dat deze kinderen hun kansen grijpen in het onderwijs”, zegt Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit), voorzitter van de VGC-raad.

Gratis schoolmaaltijden

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakte middelen vrij om kwetsbare gezinnen te ondersteunen in de schoolkosten en het aanbieden van gratis schoolmaaltijden. 147 scholen deden een aanvraag, over 183 schoollocaties. Een groot aantal daarvan, 89 Nederlandstalige scholen, maakten gebruik van de subsidies om gratis schoolmaaltijden op school aan te bieden. Een aanzienlijk deel van de subsidies werd ook ingezet voor andere schoolkosten, zoals uitstappen, zwemlessen en boeken van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dat blijkt uit de cijfers die Brussels parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) opvroeg bij VGC-collegelid Sven Gatz (Open VLD).

“Uit deze ervaring moeten we leren en kijken hoe we die aanpak in kunnen zetten op alle Brusselse scholen, als we de subsidies herevalueren en bijschaven voor het nieuwe schooljaar”, besluit Sabbe. “Zeker hoe we ervoor zorgen dat de steun in de schoolkosten terecht komt bij kwetsbare gezinnen die het nodig hebben, zonder de kinderen om wie het gaat te stigmatiseren. Uiteindelijk moet élk kind binnenkort een goede maaltijd krijgen op school. Ook zij die het niet zelf kunnen betalen.”