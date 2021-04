81 beklaagden, 600 (luxe)wagens, 1.000 slachtoffers en buit van 6.5 miljoen: zigeunerclans voor rechter door ‘simpel’ oplichtingstrucje

In het jargon wordt de grootte van een gerechtelijk dossier uitgedrukt in ‘kartons’. Een gewoon dossiertje geraakt gemakkelijk in één karton. Grootschalige dossiers kunnen dan weer 30 of meer kartonnen vullen. In dit dossier is het gemakkelijker om te spreken over kasten. Vier kasten om correct te zijn. Het Brusselse gerecht heeft geluk dat enkele maanden geleden de nieuwe rechtbank ‘Justitia’ op de oude NAVO-site in het Brusselse Haren in gebruik werd genomen. In het aftandse justitiepaleis had dit monsterproces immers nooit kunnen plaatsvinden.