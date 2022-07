80-jarige Camille springt uit een vliegtuig als eerbetoon aan invalide zoon: “Een tweede sprong sluit ik niet uit”

Camille Ragon uit het woonzorgcentrum Alegria in Anderlecht wordt dit jaar 80 jaar. Om deze dag te vieren, pakte het woonzorgcentrum uit met een verrassing van formaat: ze deden haar een parachutesprong cadeau, iets waar de vrouw al heel haar leven van droomde. Om 12 uur was het zover, in de paraclub in Namen steeg een vliegtuig op met Camille aan boord. Stress, zenuwen ? Daar was helemaal niets van te merken, de 80-jarige vrouw stond te popelen om de lucht in te gaan.