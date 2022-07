64 gevallen van apenpokken vastgesteld in Brussel

Brussel Lichaam gevonden in rustige buurt in Sint-Jans-Molenbeek: parket onderzoekt of het om moord gaat

Er werd woensdag in de loop van de voormiddag een lichaam aangetroffen in de tuin van een statige villa in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek, dat bevestigt politiezone Brussel. De straat is gelegen in een rustige buurt op de grens met buurgemeente Dilbeek. De man, een ex-advocaat, zou gevonden zijn met een kogel in het lichaam. Buurtbewoners reageren verbaasd op het mysterieuze incident.

6 juli