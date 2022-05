61% van de werknemers van de stad Brussel kreeg al te maken met seksueel ongewenst gedrag. “Hallucinant”

Brussel Handelaars op de Brusselse Grasmarkt: “hopen dat het toerisme terug op gang komt”

Nu dat de covidpandemie (minstens voor even) van de baan lijkt, tracht de Brusselse economie terug recht te krabbelen. Maar dat gaat moeilijker dan gedacht, zo blijkt uit de berichtgeving over de leegstand en tijdelijke winkelbezetting in de Nieuwstraat. Maar ook op de Brusselse Grasmarkt voelt men de pandemie nog nazinderen.

12:02