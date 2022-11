600 vrouwen lopen tegen borstkanker

Brussel TIJDLIJN. Hoe agenten Thomas (29) en Jason (23) tijdens een routinepa­trouil­le plots aangeval­len werden

Een hele dag lang had Yassine Mahi (32) het plan om ‘iets’ te doen. Uiteindelijk sloeg hij om 19u15 toe in de Aarschotstraat. Een reconstructie van een noodlottige dag die om 10 uur begon in het politiekantoor van Evere en eindigde in de Aarschotstraat in Brussel.

11 november