6 miljoen euro leegstandtaks voor Stad Brussel: “Vijfhoek blijft probleemzone”

Futsal eerste nationale/Rode Duivels Grello ruilt nationale ploeg voor RSCA: “Van Georgië naar Châtelet is maar een kleine stap”

Midweek was Grello nog aan de slag met de Rode Duivels in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. De interland ging door in zijn eigen thuishaven Roosdaal. Het werd een 4-7-nederlaag. Lang treuren zit er voor Grello niet in, want vrijdagavond moet hij met RSCA in dezelfde sporthal opnieuw aan de bak. Châtelet komt over de vloer.