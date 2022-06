6 bestuurders betrapt op overtredingen

Brussel Arbeider zwaarge­wond na val op werf aan Sint-Michielska­the­draal in Brussel

In Brussel is woensdagvoormiddag een arbeider zwaargewond geraakt op een werf aan de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Dat meldt Sudpresse en de Brusselse brandweer bevestigt het nieuws. De man maakte in nog onduidelijke omstandigheden een val van 3 meter diep en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

15 juni