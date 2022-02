6.000 PVDA-manifestanten voeren actie voor “menselijker beleid”

De Brusselse politie heeft het over zesduizend betogers, de PVDA/PTB spreekt over achtduizend. “In ieder geval is deze opkomst positief. Zo'n mobilisatie voor een politieke partij zien we niet vaak in België. Er is veel woede in de samenleving. Ook nu er oorlog is uitgebroken in Europa", besluit Hedebouw. “Daar hebben we gisteren nog tegen betoogd, maar de vraag is: wie gaat deze oorlog betalen? De mensen maken zich zorgen.”