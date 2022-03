5x weekendtips in Brussel, de Rand en het Pajottenland: van Schatten op Glas in Meise tot Dance Waves in Overijse

Sint-Jans-Molenbeek Fedasil plant nieuw opvangcen­trum in Molenbeek: “In de eerste plaats noodopvang voor Oekraïners”

Fedasil wil een opvangcentrum met ruim honderd plaatsen openen in de François Sebrechtslaan in Sint-Jans-Molenbeek. Die plannen lagen al voor de oorlog in Oekraïne op tafel, maar komen nu in een stroomversnelling terecht. Wellicht kan het centrum in een van de komende dagen openen als noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen.

4 maart