566.857 euro extra subsidies voor Ligo Brusselleer om ouders te helpen met Nederlands, rekenen en computer

566.857 euro: dat is de extra subsidie die Ligo Brusselleer van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) krijgt. Die extra subsidie versterkt het Scholenproject ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’, dat zo kan uitbreiden van 26 naar 30 scholen. In dat scholenproject werkt Ligo Brusselleer met kortgeschoolde ouders zodat ze hun kinderen beter kunnen volgen en stimuleren op school. Concreet komen ouders twee keer per week in kleine groepjes samen op de school van hun kind om les te volgen onder begeleiding van een lesgever van Ligo Brusselleer. Thema’s die in dit project aan bod kunnen komen zijn: taalstimulering in de thuissituatie, vrije tijd en spelend leren en de overgang van kleuter- naar lager onderwijs.

Smartphonelessen

Ligo Brusselleer organiseert ook op vraag van de school ‘Welkom in de klas’. Dat is een wekelijkse laagdrempelige ouder-kindactiviteit in de klas (voor kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar). Het doel is om taal te stimuleren, ook de thuistaal, en ouderbetrokkenheid te verhogen. Op deze manier leren ouders en leerkracht elkaar ook beter kennen en begrijpen. Tot slot zijn er ook smartphonelessen voor ouders van kinderen uit Nederlandstalige lagere en secundaire scholen. Tijdens drie lessen leren ouders meer over het gebruik van het schoolplatform, over communiceren via mail en over interessante educatieve apps.