50 minuten file op Buitenring door ongeval in Jette: aanschuiven vanaf Vilvoorde

Werkstraf voor gewelddadi­ge diefstal: “Hij is gevallen”

Een 31-jarige man uit Halle is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur omdat die een man in elkaar had geslagen en verschillende van diens spullen had gestolen. Volgens de dertiger had hij wel een klap uitgedeeld, maar had het slachtoffer zijn spullen vrijwillig gegeven, als onderpand voor een openstaande schuld.