44 weggebruikers geverbaliseerd bij actie rond verkeersveiligheid

autosport Sarah Bovy schrijft geschiede­nis in de TotalEner­gies 24 Hours of Spa

Sarah Bovy heeft een kinderdroom in vervulling zien gaan. De 33-jarige Brusselse won in de 74ste editie van de TotalEnergies 24 Hours of Spa haar klasse, de Gold Cup en dat met drie andere racende dames. In hun Ferrari 488 GT3 van het team Iron Dames was Sarah Bovy met veel verwachtingen aan de race begonnen en die verwachtingen loste zij dus volledig in.

10:29