40 minuten file op Brusselse Binnenring richting Zaventem vanaf Dilbeek: ongeval ter hoogte van Jette

Slechtvalk­kop­pels in Brussel broeden op jongen: “Eerste ei zou rond 10 april moeten uitkomen”

De komende weken zal er weer wat extra nieuw leven bijkomen in Brussel. De eieren van enkele slechtvalkkoppels zullen in komende weken uitkomen. Dat zegt het observatieproject Valken voor Iedereen. De valken worden nauwkeurig in de gaten gehouden door de ornithologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.