4-jarige kleuter ontsnapt uit crèche, maar wordt ruim kilometer verder teruggevonden

De kleuter was in de loop van de namiddag op de één of andere manier uit de crèche verdwenen. Gelukkig werd hij enige tijd later in goede gezondheid teruggevonden aan de Fonsnylaan. Die straat ligt op flinke afstand van de crèche: ruim een kilometer verderop. Voor volwassenen is dat al een kwartier stappen. De jongen werd herenigd met zijn ouders in de politiepost in het Zuidstation.