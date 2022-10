300-tal personen betogen voor meer rechten voor transgender en intersekse mensen

“We worden ook geconfronteerd met fysiek en verbaal geweld, met uitsluiting op de arbeidsmarkt, in sportclubs en op de woningmarkt”, zegt de woordvoerder. “Tegelijkertijd zien we een duidelijke toename van nationalistische discours, dat gepaard gaat met transfobe discours, terwijl transgender en intersekse mensen in de media nauwelijks of op zeer beperkte wijze aan bod komen of het woord krijgen. Er wordt wel zogenaamd inclusieve wetgeving opgesteld, maar die is oppervlakkig en heeft geen enkel effect.”