28 personen opgepakt bij controleacties in Brussel-Zuid: “Eén agent gewond”

Minister op bezoek op eerste schooldag: “Leerkrach­ten zijn het allerbe­lang­rijk­ste”

Zoals overal in Vlaanderen en Brussel werd het begin van de eerste schooldag ook in Vilvoorde geplaagd door niet-aflatende regen. In de GO! Basisschool Klim-Op in Vilvoorde kwam daar nog een mediastorm bovenop. De school kreeg voor het eerste belsignaal het bezoek van minister van onderwijs Ben Weyts.