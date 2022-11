28-jarige man die inreed op Brusselse terrassen blijft nog minstens twee maanden in de cel: psychologische toestand lag aan basis van feiten

De man was vrijdagmiddag 26 augustus omstreeks 12.50 uur ingereden op twee terrassen in de Sint-Michielsstraat, waarna hij met hoge snelheid de vlucht nam met zijn bestelwagen. Bij het incident raakten zes mensen lichtgewond. Drie van hen werden overgebracht naar de kliniek Sint-Jan, de andere drie slachtoffers werden ter plaatse verzorgd.

Na de aanrijding werd meteen een zoekactie op het getouw gezet om de bestelwagen en de bestuurder te vinden. Kort nadien, om 13.15 uur, kon de bestelwagen aangetroffen worden in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node. M.G. zou het voertuig daar hebben achtergelaten en vervolgens met zijn eigen wagen naar Antwerpen zijn gereden, waar een van zijn zussen woont. In die stad werd hij uiteindelijk omstreeks 16 uur ingerekend. De man werd aangehouden voor poging doodslag. Meteen na de feiten werd eraan gedacht dat M.G. handelde met een terroristisch motief, maar dat is intussen uitgesloten. Ook werd geopperd dat hij gefrustreerd was over het recent ingevoerde Brussels mobiliteitsplan, maar ook dat bleek niet te kloppen.