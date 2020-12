“26 procent antistoffen in Brussel is waarschijnlijk zelfs onderschatting”: Steven Van Gucht verheldert hogere immuniteit in hoofdstad

“Ik vond het Brussels cijfer opvallend hoog”, vervolgt Van Gucht. “Het cijfer is afkomstig van bloedgevers, een specifiek deel van de bevolking dat veelal uit volwassenen bestaat en waarschijnlijk niet de grootste risiconemers zijn.” Volgens de viroloog is die markante 26 procent waarschijnlijk een onderschatting ten opzichte van de immuniteitsgraad van de algemene Brusselse bevolking. “Het is erg hoog: ik heb wat rondgezocht en kwam in Londen cijfers tussen 10 en 20 procent tegen en voor New York een cijfer rond 20 procent.”

Groepsimmuniteit

De hoge incidentiegraad in bepaalde Molenbeekse en Anderlechtse wijken in de afgelopen zomer zal waarschijnlijk resulteren in nog hogere lokale antistoffenpercentages. “Maar dat is zonaal. Zodra het virus wijder circuleert, maakt dat lokaal hogere cijfer niets uit voor het virus.” Sterk versoepelen is dan ook allesbehalve aan de orde in de hoofdstad. “Als dat nu zou gebeuren, schieten de besmettingen evenzeer weer als een raket omhoog.”

Vaccinatie

Speelt de hoge aanwezigheid van antistoffen in het Brusselse bloed een rol in de vaccinatiecampagne? “We houden in de vaccinatiestrategie geen rekening met mensen die al dan niet antistoffen hebben”, antwoordt Van Gucht. “Op zich is het geen gek idee om dat in beschouwing te nemen, want de strategie moet zo efficiënt mogelijk zijn. Maar de immuniteit die het vaccin biedt is mogelijk beter dan de immuniteit die door antilichamen wordt opgebouwd. Het blijft cruciaal om zoveel mogelijk mensen te vaccineren op basis van het risicoprofiel. Maar misschien volgt immuniteit in Brussel wel sneller nadat ouderen zijn ingeënt. Wel is het zo dat antistoffen eventueel verdwijnen. In ieder geval is dit hoge aantal in combinatie met strenge maatregelen goed om het virus in Brussel onder controle te blijven houden", besluit Van Gucht.