21 minderjarige vluchtelingen slapen op straat door gebrek aan opvangplaatsen: “Uitermate alarmerend”

De asielcrisis is een feit in België. De cijfers van het aantal aanvragers om internationale bescherming lopen hoog op. Bovendien heeft ook een verhoogd aantal minderjarigen zich aangemeld in ons land. Hierdoor is er een langere wachttijd voor de toewijzing van een voogd en een vertraging in het opstarten van het leeftijdsonderzoek in geval van twijfel over de minderjarigheid.