200e manifestatie voor vrijlating Julian Assange

Doelwit

Assange zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Belmarsh in Groot-Brittannië. Daar verblijft hij sinds 2019, tot dan verbleef hij op de ambassade van Ecuador in Londen. De Verenigde Staten vragen zijn uitlevering omdat hij als klokkenluider duizenden geklasseerde Amerikaanse documenten openbaarde. “Ik vraag dat persvrijheid en informatievrijheid worden gegarandeerd in het algemeen belang van het publiek”, zei Ernest Sagaga, hoofd van de afdeling mensenrechten en veiligheid van de Interantionale Federatie van Journalisten maandag tegen de demonstranten. “De missie van een journalist is om bloot te leggen wat de machtigen willen verbergen. Hier is niet alleen Julian Assange het doelwit. Het zijn alle journalisten. Ik roep de Verenigde Staten daarom op om zijn vrijheid te herstellen en hem terug te laten keren naar zijn familie en vrienden.”