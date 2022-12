200-tal agenten meldt zich ziek bij politie Brussel Noord

“Ongeveer een vijfde van het personeel in de politiezone Brussel Noord is vandaag afwezig wegens ziekte. Het cijfer ligt iets hoger bij de eerstelijnsdiensten”, zegt korpschef Olivier Slosse over de situatie. Het gaat dus niet enkel om agenten op het terrein, maar ook om ander personeel. Als gevolg van de afwezigheid bleven woensdagochtend drie van de vijf commissariaten in de zone Brussel Noord dicht. Zonder afspraak kon je er niet terecht. De commissariaten 1 (Rodenbach) en 5 (Brabant) in Schaarbeek waren wel open.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm commissariaat in Evere © Marc Baert

Volgens politievakbonden zou het incident van zondag waarbij een 11-jarige met een gesloten plooimes in de hand twee vuistslagen uitdeelde aan een agent, de druppel zijn geweest. Of de afwezigheid een rechtstreeks gevolg is van het geweld tegen politieagenten van afgelopen weken, kon de korpschef niet bevestigen. “We zitten in een bijzondere context. De dood van onze collega Thomas Monjoie is nog maar een maand geleden, dat zit uiteraard nog in ieders hoofd.”

KIJK. VTM NIEUWS-journaliste Tessa Rens legt uit waarom agenten zich ziek melden

WK-wedstrijd

De Brusselse politie kan vanavond al zijn manschappen nochtans goed gebruiken. Tijdens de WK-wedstrijd Marokko-Frankrijk zal de Brusselse politie op het terrein waakzaam zijn voor rellen na afloop. Het afwezige personeel kan daar dus alvast niet ingezet worden.“Het heeft een impact op onze aanwezigheid vanavond, maar er is nog altijd een inzet voorzien. De solidariteit tussen de verschillende politiezones is groot, en we kunnen op elkaar rekenen”, reageert Slosse daarop. Vanavond heeft de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene opnieuw de leiding over het centraal crisiscentrum, in samenwerking met de andere Brusselse politiezones en de Federale Gerechtelijke Politie. “We weten nog niet precies hoeveel personeel er beschikbaar zal zijn, en dus ook niet wat de impact zal zijn van de afwezigheid van een aantal agenten.Dat zullen we net voor de match kunnen bepalen. We zullen de beschikbare agenten inzetten en verdelen over de verschillende plaatsen indien dat nodig blijkt”, aldus Ilse van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.