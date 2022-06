20 jarig slachtoffer geraakt in benen tijdens schietpartij in Molenbeek

“Om 19.45 uur moest de politie uitrukken voor een schietpartij in Molenbeek”, bevestigt Martin François, woordvoerder bij het Brussels parket. “Het slachtoffer is een man van 20 jaar. Hij kreeg de eerste zorgen ter plaatste toegediend en werd later geopereerd in het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.” Labo en parket gingen ter plaatse, intussen is het onderzoek lopende. daarbij worden onder andere camerabeelden onderzocht indien die er zijn. Zo hopen ze de dader te identificeren.