2.800 illegaal uitgezette eenden gevonden in Limburg en Vlaams-Brabant

BrusselHet Agentschap Natuur en Bos heeft 2.800 illegaal uitgezette eenden gevonden in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, zo heeft het Agentschap donderdag bekendgemaakt in een persbericht. Het gaat om gekweekte wilde eenden, waarvan het uitzetten altijd strikt verboden is.

“Het is een heel hoog aantal”, zegt Jelle De Wilde van het Agentschap Natuur en Bos. “We zien ook dat de problematiek aan het verergeren is. Een aantal jaar geleden vonden we nog een duizendtal illegale wilde eenden terug, nu zitten we al bijna aan het drievoudige.”

De eenden werden in verschillende vijvers in jachtgebieden in Limburg en Vlaams-Brabant aangetroffen. Omdat het over een grote hoeveelheid dieren gaat, van dezelfde leeftijd en zonder ouderparen, is het volgens het Agentschap niet anders te verklaren dan dat er op grote schaal eenden zijn opgekweekt en uitgezet. “Het was duidelijk dat de dieren tam waren en de nabijheid van mensen opzochten. Rond de vijvers werden voedselplaatsen aangetroffen met grote hoeveelheden korrelvoer en granen.”

Behalve het feit dat de praktijken illegaal zijn, is het ook problematisch voor de natuur en de dieren zelf, waarschuwt het Agentschap. “Er zijn risico’s op het introduceren van ziektes in de natuur. De wateren worden meer bemest, wat nefast is voor de waterkwaliteit. En er is het probleem van genetische vervuiling: gekweekte wilde eenden zijn niet goed aangepast aan omstandigheden in de vrije natuur.”

Ondertussen loopt er een onderzoek naar de dader. Op het uitzetten van wild staan boetes van minstens 1.250 euro.

