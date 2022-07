2.100 aanwervingen in Brusselse lokale besturen blijken in strijd met taalwetgeving

Brussels Gewest Brussels Gewest lanceert elektri­sche deelbak­fiet­sen

Vanaf dinsdag 28 juni is het mogelijk om elektrische deelbakfietsen te huren in Brussel. Met het project wil het Brussels Gewest een alternatief voor personen-en bestelwagens aanbieden. De deelbakfietsen zijn momenteel te vinden in parking Spiegel in Jette en de Colruyt in Etterbeek.

