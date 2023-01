18-jarig meisje overleden na CO-intoxicatie in Ganshoren: parket opent onderzoek

Het 18-jarige meisje dat slachtoffer werd van een CO-intoxicatie in de Brusselse gemeente Ganshoren, is gisterenavond overleden. Dat bevestigt de politie. Het meisje moest gereanimeerd worden en werd gisteren in kritieke toestand nog overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket opent een onderzoek naar de oorzaak van de CO-vergiftiging en gaat ook na of er sprake is van nalatigheid van de eigenaar van het gebouw.

Haar moeder en jongere broertje werden ook naar het ziekenhuis gebracht, maar waren er niet zo erg aan toe. Ze worden wel nog behandeld in het ziekenhuis. Oorzaak van de CO-intoxicatie is naar alle waarschijnlijkheid de gasinstallatie in het gebouw. Het parket onderzoekt wie de eigenaar is van het appartementsgebouw en of er sprake is van nalatigheid.

“Omstreeks 16.30 uur kregen de hulpdiensten een oproep voor een jonge vrouw die bewusteloos was geraakt in de badkamer van een appartement, aan de Landsroemlaan in Ganshoren”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Uit de bevraging kon de 112-operator opmaken dat het ging om een CO-intoxicatie. Er werden dan ook meteen de nodige medische middelen naartoe gestuurd.”

De getroffen familie woonde op het gelijkvloers. “De bewoners van de flat op de eerste verdieping zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht, de bewoners van hoger gelegen appartementen werden ter plaatse onderzocht”, gaat de brandweerwoordvoerder verder. “Sibelga heeft de gasinstallatie in het gebouw afgesloten aangezien daar waarschijnlijk de oorzaak van de intoxicatie lag. Wat er precies fout is gelopen, moet nog nader onderzocht worden. De bewoners worden opgevangen door de gemeente Ganshoren en de politie Brussel-West.”

Verdubbeling aantal doden

Het drama is al het tweede dodelijke geval van CO-intoxicatie op korte tijd, nadat in Hooglede vorige week een vader en zijn zoon thuis het leven lieten door een defect aan de centrale verwarmingsinstallatie op gas. “Bij koude temperaturen zien we het aantal CO-incidenten stijgen”, zegt Dominique Vandijck, adjunct-directeur van het Antigifcentrum. In 2018 overleden daarbij 21 personen, in 2019 ging het om 29 dodelijke slachtoffers. Vorig jaar lag dat cijfer eind oktober al op 60 doden - meer recente cijfers zijn er niet.

Voor die verdubbeling ziet Vandijck vooral een verklaring in de stijgende energieprijzen: “Heel wat mensen stellen het onderhoud van hun ketel uit, ze vervangen een defect toestel door een tweedehands exemplaar of verwarmen opnieuw met een houtvuur of een goedkoper, maar minder veilig verwarmingsmiddel als een butaangasvuurtje of vuurkorf. In tegenstelling tot bij het afvoersysteem van een ketel kunnen de verbrandingsgassen van deze vuurtjes niet weg, waardoor ze zich in een ruimte opstapelen en zo zorgen voor een stijging in de CO-concentratie. Gebruik ze dus nooit langer dan 5 à 10 minuten per half uur en probeer zeker voldoende te verluchten.”

Ook in de regio’s die in de zomer van 2021 met zware overstromingen te kampen kregen, werd de kapotte elektrische verwarming vaak vervangen door alternatieve en minder veilige verwarmingsbronnen.

Hoe kan je CO-vergiftigingen voorkomen? De brandweer geeft vier tips om CO-vergiftigingen te voorkomen. 1. Laat om te beginnen een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker. Zie het jaarlijkse onderhoud en de verplichte controles niet over het hoofd. 2. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken. 3. Ventileer, dat wil zeggen, zorg voor een natuurlijke ventilatie en de aanbreng van verse lucht. Alarmeer door gehomologeerde CO-melders te plaatsen. 4. Reageer in geval van symptomen, zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn of plotselinge vermoeidheid zonder jezelf in gevaar te brengen. Open de ramen, evacueer de aanwezige personen en vraag om bijstand aan de noodcentrale 112, via de applicatie 112.be of via de telefoon.

