18-jarig meisje overleden na CO-intoxicatie in Ganshoren: moeder en jongere broer nog steeds in ziekenhuis

Halle Eerste Digiplek in Halle is te vinden in biblio­theek

De bibliotheek in Halle is de eerste locatie in de stad waar een Digiplek is ingericht. Zo’n Digiplek is een openbare computerruimte waar inwoners gratis toegang krijgen tot digitale tools en wifi. Ook betalend printen is mogelijk. Iedereen kan er terecht tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Bovendien helpen vrijwillige Digihelpers twee keer per week bij digitale vragen en problemen. Gekoppeld aan de Digiplekken wil Halle ook een ‘Digi-leenplek’ inrichten: een uitleendienst waar de meest kwetsbaren een laptop en bijbehorende benodigdheden kunnen lenen. Daarnaast wordt er ook een aanbod aan opleidingen op maat uitgewerkt en wil de stad één op één begeleiding mogelijk maken. Voor het project werkt Halle samen met Pepingen en Gooik. Er zijn ook Vlaamse subsidies voorzien.

21 januari