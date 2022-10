17e editie van Brussels Airport Marathon: “Pittig parcours met veel afwisseling”

Zo’n 10.000 mensen namen deel aan de Brussels Airport Marathon. Onder hen ook Joanna en Mikel. “Voor mij was het eerste keer dat ik deelnam. Ik heb de tien kilometer gelopen in 36,5 minuten, wat me een 18e plaats opleverde. Daar ben ik best tevreden mee, al was het parcours wel maar 9,35 kilometer. Een klein puntje van kritiek”, vertelt Mikel. Joanna slaagde erin de halve marathon uit te lopen in 1 uur en 47 minuten.