16-jarige jongen ontvoerd, gefolterd en naakt achtergelaten in Brussel: mogelijk wraakactie in Albanees prostitutiemilieu

In het centrum van Brussel is afgelopen woensdagnacht een 16-jarige jongen ontvoerd. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag. De jongeman werd door vier mannen in hun auto gesleurd. Twee uur later werd hij naakt en met brandwonden achtergelaten aan de Brusselse Ring. De feiten zouden zich afspelen in het Albanese milieu.

In de nacht van woensdag op donderdag zagen getuigen hoe de jongen werd ontvoerd in de buurt van een café op de Maurice Lemonnierlaan in Brussel. Hij zou door vier andere jonge mannen een auto ingesleurd worden.

Twee uur later werd de 16-jarige aangetroffen aan de Brusselse Ring, vlak bij het Westland Shoppingcenter. De jongen was naakt en had brandwonden verspreid over het hele lichaam. Die zouden afkomstig zijn van sigarettenpeuken die op zijn lichaam werden uitgeduwd. Zijn neus was ook gebroken, waarschijnlijk door een vuistslag in het gezicht.

Prostituee overvallen

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. De daders zijn op dit moment nog onbekend, maar de feiten zouden zich afspelen in het Albanese milieu. De jongen is zelf van Albanese afkomst en zou een prostituee overvallen en mishandeld hebben, waarna haar pooier en zijn vrienden overgingen tot wraak.

