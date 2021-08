150 aanwezigen veroordelen in Brussel dubbele vrouwenmoord Gouvy

Voetbal Ganshoren uitgescha­keld in Croky Cup na kleinste nederlaag: “Beker was geen doelstel­ling”

22 augustus Ganshoren is er niet in geslaagd om de vijfde ronde van de beker van België te bereiken. Een vroege tegengoal van Mputu was beslissend. Na de rust gingen de Brusselaars op zoek naar de gelijkmaker, maar ze slaagden niet in hun opzet.