15 Engie-werknemers ontslagen na mistoestanden met vaste contracten, vakbonden voeren actie: “Directie kiest voor zondebokstrategie”

Brussel 300-tal personen betogen voor meer rechten voor transgen­der en intersekse mensen

Een driehonderdtal mensen demonstreerden zondagnamiddag om meer rechten en meer respect te eisen voor transgender en intersekse mensen. “We worden in deze maatschappij nog steeds uitgesloten en aangevallen omwille van wie we zijn”, zegt een woordvoerder. “Transfobie en interfobie gaan in stijgende lijn, en er is dringend nood aan veel meer dan performatieve ‘inclusie’.”

30 oktober