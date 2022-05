15 automobilisten kijken te diep in het glas

Brussel/Rand Wij selecteer­den opnieuw vijf weekend­tips voor Brussel en Hal­le-Vilvoorde

Opnieuw een zonovergoten weekend met zomerse temperaturen en gelukkig valt er opnieuw heel wat te beleven in Brussel en Halle-Vilvoorde. Van Rock Affligem en een boerderijfeest tot een laat carnavalsfeest in Sint-Joost-ten-Node. Wij maakten een selectie van vijf events waar je dit weekend verkoeling kan gaan zoeken of stevig uit de bol kan gaan.

19 mei