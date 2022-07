141e editie van de Zuidfoor feestelijk ingezet: “Stad komt weer tot leven”

BrusselIn Brussel is zaterdag de traditionele Zuidfoor terug van start gegaan. Die is ondertussen toe aan haar 141e editie. Tot en met 21 augustus kunnen zowel oud als jong er zich uitleven op tientallen attracties. “Vooral in de avonden verwachten we veel volk”, vertelt een van de foorkramers

Na de editie van vorig jaar, met mondmaskers en social distancing, kan de Zuidfoor eindelijk terug doorgaan in haar volle glorie. Door de werken aan metrolijn 3 ligt de start van het kermisparcours dit jaar aan tramhalte Arts et Métiers, dichtbij de Ninoofsepoort. De Hallepoort vormt het eindpunt. Zaterdagnamiddag werd de Zuidfoor feestelijk ingehuldigd door de fanfare van de politie en verschillende folkloristische groepen, zoals de Buumplanters en de Orde van de Brusselse Moestasje. Als eerbetoon aan jazzmuzikant Toots Thielemans, die dit jaar 100 zou geworden zijn, werd ook een reus naar zijn beeltenis rondgedragen.

Fabian Maingain (Défi), Brussels schepen van Economische Zaken, is alvast tevreden met de opening van de Zuidfoor. “Van kinds af aan ken ik de Zuidfoor en de traditionele opening ervan”, vertelt hij. “Het doet me dan ook deugd dat de kermis terug kan doorgaan in normale omstandigheden, met alle folklore die haar omringt. Onze stad komt weer tot leven met de terugkeer van de Zuidfoor.”

De Zuidfoor verwelkomt dit jaar drie nieuwe attracties. Aan de ingang van de kermis werd de ‘Pirate Party’ neergepoot, een grote piratenboot die steeds hoger heen en weer slingert. Ook de ‘Techno Power’ is nieuw, een draaiende attractie met twaalf gondels van telkens twee zitjes, aan vier roterende armen. Voor de durvers is er tot slot de X-Treme bijgekomen, die de bezoekers met een enorme centrale arm meermaals overkop laat gaan. De meters van de Zuidfoor zijn voor deze editie chef-kok Sophie Dumont en comédienne Virginie Hocq.

Blije bezoekers

Volledig scherm Alexandra & Jonathan van de 'Polyp': "Vooral in de avond verwachten we veel volk." © Marc Baert

Ook de foorkramers hebben er duidelijk zin in. “We zijn heel blij dat we van de partij zijn”, zegt Jonathan. Samen met zijn vrouw Alexandra baat hij de ‘Polyp’ uit, een mechanische octopus die de bezoekers rondslingert met zijn tentakels. “Ik ben al 17 jaar forain op de Zuidfoor. Vijf jaar geleden verkochten we ons schietkraam om deze attractie te kopen. Dat was de droom van mijn vrouw”, vertelt hij. “Deze attractie ademt echt nostalgie”, vult Alexandra aan. “Ze bestaat al 40 jaar. Er zijn grootouders die vroeger de attractie bezochten, en vandaag hun kleinkinderen trakteren op een ritje. De ‘Polyp’ tovert een glimlach op de gezichten van de bezoekers, dat maakt het ook plezierig voor ons natuurlijk. De Zuidfoor is een heel aangename kermis. Het is ook vakantie nu, de mensen komen graag naar buiten, de sfeer is ontspannen. Vooral in de avond verwachten we veel volk.”

Volledig scherm Estelle (rechts) van eetkraam De Corte: "We merken dat de populariteit van kermissen fel aan het stijgen is." © Marc Baert

Hetzelfde klinkt bij het eetkraam van de familie De Corte. “Ondertussen zijn we al aan de vijfde generatie van foorkramers toe”, vertelt Estelle, de vrouw van Junior De Corte. “De Zuidfoor is altijd een goede kermis. En als Brusselse foorkramers ligt de Zuidfoor ons nauw aan het hart natuurlijk. Ondanks de klachten van sommige buren over het geluid, merken we ook dat de populariteit van kermissen fel aan het stijgen is. Dat is heel fijn, het is een traditie die we graag in ere houden. Vorig jaar was echt een topjaar voor ons, dit jaar zal dat waarschijnlijk niet anders zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.