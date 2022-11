14 Brusselse nieuwkomers in nieuwe Gault&Millau

In Brussel-stad is Entropy met 13,5/20 de ‘Ontdekking van het Jaar’ in de hoofdstad. Daarnaast zijn ook Ciao (13/20), Juliana (13/20), Eneko Basque (12/20), La Taverne du Passage (12/20) en Ploegmans (12/20) nieuwe adressen in de nieuwste editie van de Gault&Millau-restaurantgids.

Ook in de andere gemeenten van het gewest zijn er heel wat nieuwkomers. Ivresse in Ukkel komt sterk binnen met 14/20. The 1040 in Etterbeek en Flamme in Sint-Gillis doen met 13/20 niet veel onder. Frasca, Maison Louise en Sao Thai in Elsene, Ioda in Sint-Gillis en Bottega Vannini in Sint-Pieters-Woluwe scoren 12/20 en zorgen zo voor veertien nieuwe Brusselse restaurants in de gids.