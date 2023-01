127 klachten voor dierenmishandeling in 2022 in Brussel: helft meer dan jaar voordien

48 honden, 28 katten, 3 vogels, 2 konijnen, 1 python en 1 schaap: dat is de balans van het aantal in beslag genomen dieren in 2022 in Brussel. Die inbeslagnames zijn meestal het gevolg van klachten die door burgers ingediend werden bij de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel. Vorig jaar waren dat er 127, een stijging met 53 procent in vergelijking met 2021. Het aantal inbeslagnames – veertig in 2022 – steeg dan weer met 43 procent ten opzichte van een jaar eerder.