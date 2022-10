120-tal fietsers palmt Brusselse straten in tegen kernwapens

Anderlecht RSC Anderlecht lanceert luister­boek ‘Fromage’: “Verhaal over dromen, talenten ontwikke­len en opkomen voor jezelf”

Woensdag werd het nieuwe luisterverhaal en zoekboek, ‘Fromage’, voorgesteld in basisschool de Groene School in Anderlecht. Het verhaal is het resultaat van een samenwerking tussen voetbalclub RSC Anderlecht, het Geluidshuis en comedian Bart Cannaerts, die het verhaal schreef. In het luisterverhaal zijn ook de stemmen te horen van verschillende bekende Belgen.

28 september