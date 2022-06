12-koppige bende riskeert tot 7 jaar cel: “Honderden kilo’s cannabis ons land binnengesmokkeld”

Brussel Brussels katholiek onderwijs slaat handen in elkaar om lerarente­kort aan te pakken

In Brussel bundelen Odisee Hogeschool, KU Leuven Campus Brussel, LUCA School of Arts Campus Brussel en Katholiek Onderwijs Vlaanderen de krachten in de strijd tegen het lerarentekort. Door in te spelen op de lerarenopleidingen, de scholen zelf en de pedagogische begeleiding willen ze de instroom in de lerarenopleidingen versterken en de kwaliteit van de opleiding verhogen.

7 juni