11e editie van Kunstendag voor Kinderen in teken van ‘Natuur en Natuurtalenten’

De leukste activiteiten van Kunstendag voor Kinderen vind je volgens de organisatoren in Brussel. Zo is er een workshop breakdance in het Urban Center Brussel, kan je kunstwerkjes uit vilt maken in GC De Zeyp en meedoen aan een dansworkshop in het Zoniënwoud. Voor de allerkleinsten is er ook namiddag vol voorstellingen en activiteiten in GC De Rinck, om hen te laten kennismaken met diverse kunstvormen.