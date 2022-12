11-jarige die met gesloten plooimes uithaalde naar politie, weer vrijgelaten: “Gelet op zijn jonge leeftijd kon hij ook niet geplaatst worden in een instelling”

Schaarbeek27 politie-inspecteurs in Schaarbeek hebben zich ziek gemeld na een incident met een plooimes tegenover een collega. De dader, een 11-jarige jongen, werd na de feiten vrijgelaten. Het commissariaat in Schaarbeek, waar ook de neergestoken agent Thomas Montjoie aan het werk was, draait vandaag op minimumbezetting. “Een week voor onze collega werd neergestoken, werd iemand met een samoeraizwaard opgepakt. Om meteen nadien vrijgelaten te worden.”

KIJK. “Aanvallen moeten zwaarder gesanctioneerd worden, en onmiddellijk gevolg krijgen”

Begin november liet politie-inspecteur Thomas Monjoie het leven bij een mesaanval tijdens zijn dienst in Schaarbeek. Zondagavond werd opnieuw een collega aangevallen met een mes. Agenten stootten omstreeks 23.30 uur in de Noordwijk op een minderjarige jongen die weggelopen was van huis. De minderjarige dader, volgens onze informatie een jongen van elf, haalde met een plooimes, gesloten in de hand, uit naar de inspecteur. Niemand raakte hierbij gewond, ook omdat het wapen gesloten was. De jongen werd daarna vrijgelaten door het parket. “Zijn situatie zal worden opgevolgd”, klinkt het bij Willemien Baert. Volgens bronnen kampt de jongen met een zeer specifieke problematiek en wordt hij door zijn ouders goed opgevolgd, maar liep het zondagavond mis.”Gelet op zijn jonge leeftijd werd hij niet ter beschikking van de jeugdrechter gesteld, en kon hij ook niet geplaatst worden in een instelling”, aldus Baert. “De ouders van de minderjarige zijn zeer betrokken en het jeugdparket van Brussel zal de situatie van de minderjarige van kortbij opvolgen en ervoor zorgen dat de gepaste maatregelen genomen worden.”

Het parket van Brussel benadrukt dat het geweld tegen politie een prioriteit is en blijft en in functie van ieder concreet geval zal er een gepaste reactie worden gegeven.

Samoeraizwaard

In de wijk komen veel problematieken samen. Er hangen talloze verslaafden rond op straat, daklozen lokken er in deze koude decembermaand bewust agressie uit in de hoop opgesloten te worden en daarnaast zijn er veel mensen die nood hebben aan geestelijke gezondheidszorg. Bovendien is er niets veranderd sinds de dood van Thomas Monjoie. Zo zijn er volgens agenten wekelijks dergelijke incidenten met steekwapens. “Een week voor onze collega werd neergestoken, werd zelfs iemand met een samoeraizwaard opgepakt, die ook meteen werd vrijgelaten. Recent heeft een minderjarige ook ammoniak naar een politieman gegooid”, klinkt het. “Het is wachten op een volgend dodelijk incident”, klinkt het bij een van de agenten die zich ziek meldde. Over de opvolging van de incidenten is er grote onvrede binnen het korps. “Als de politieman niet gewond is of geen aangifte doet, geeft het parket geen gevolg aan de feiten. Pas als er zwaargewonden zijn, wordt er opgetreden. Maar heel wat politiemensen doen geen aangifte of werken verder, zelfs als ze lichtgewond zijn, omdat ze hun collega’s niet in de steek willen laten. Op die manier blijft er van de zogenaamde nultolerantie niets overeind”, klinkt het.

Volledig scherm De 29-jarige agent Thomas M. overleed aan zijn verwondingen na een mesaanval. © RTL Info/Dieter Nijs

Evaluatie

Voor de politie is het nieuwe incident een nieuwe kaakslag. Ook de vrijlating komt niet goed over bij de agenten die over de buurt moeten waken. 27 collega’s beslisten dan ook collectief om vandaag niet aan het werk te gaan. Uit onvrede en frustratie, klinkt het bij de agenten die aansturen op ‘een grondige evaluatie’ van de hele problematiek. De woordvoerder van de politiezone Brussel-Noord beklemtoont wel dat het commissariaat in de Noordwijk openblijft. “Er is een onthaal. We doen er alles aan om de publieke dienstverlening te garanderen.” Dat de feiten zich voordeden op hetzelfde commissariaat als waar de doodgestoken agent Thomas Monjoie werkte, is extra pijnlijk. “Dat heeft een zware impact op het personeel”, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Een actie van de agenten na de dood van Thomas Monjoie © Marc Baert

Respect

Eerder was er al een indrukwekkende protestactie op het Poelaertplein en een grote staking. De problemen in en rond de beruchte Noordwijk blijven echter opspelen. “Een zeer schrijnende situatie”, klinkt het bij Joeri Dehaes van het ACV Politie. “de collega is gelukkig niet gewond maar heeft wel een vuistslag gekregen. Dit is dus weer dezelfde situatie als een maand geleden. Een agent is aangevallen met een mes. Er moet iets gebeuren in die buurt. Er moet meer respect komen voor de politie. Dergelijke aanvallen moeten zwaar gesanctioneerd worden en een onmiddellijk gevolg kennen.”

Volledig scherm Politiecommissariaat 5 in Schaarbeek © Marc Baert

KIJK. Vorige maand werd een agent in Schaarbeek aangevallen met een mes, hij overleefde het niet

