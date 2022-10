11 Brusselse gemeenten onder financieel toezicht

Evere Scholen blijven met lerarente­kor­ten kampen: “Dankzij creatieve oplossin­gen zitten leerlingen niet urenlang in studie”

Het nieuwe schooljaar is ondertussen al zeven weken ver, maar in heel wat scholen kampt men nog steeds met een prangend lerarentekort. In de 17 Brusselse secundaire GO!-scholen gaat het om een tekort van 57 full time equivalenten. Dat voelen ze ook in de technische Victor Hortaschool in Evere. “Door te werken met compactere uurroosters pakken we dat probleem wel aan”, klinkt het. Niet alleen in Brussel is er een probleem, ook in Vilvoorde is dat het geval.

