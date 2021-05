107 dagen lag covid-patiënt Stanislas (61) in coma, nu is hij tegen alle verwachtingen in weer thuis: “Ik heb de dood gesproken, maar hij vergat me mee te nemen”

Brussel RESTOTIP. Lunch bij de pas geopende Coffee Lacrosse: “Mikken met tweede vestiging meer op aperoge­voel”

14 mei Wie weleens ronddwaalt in de universiteitsbuurt in Elsene zal ongetwijfeld al op het populaire Coffee Lacrosse gestoten zijn. Door het succes van de zaak op de Generaal Jacqueslaan beslisten de broers Dylan (28) en Sydney Cabuy (29) om een tweede vestiging te openen in de Marollen, met een meer uitgesproken aperosfeer.