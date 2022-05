1000-tal Oekraïners vroeg inschrijving in hoofdstad

“De Stad Brussel telt het hoogste aantal inschrijvingen van Oekraïense vluchtelingen in het Brussels Gewest,” aldus El Ktibi. Ongeveer een kwart van de mensen die een aanvraag indienden, is intussen ingeschreven als inwoner van de stad Brussel. Alle vluchtelingen kregen wel een ‘Bijlage 15' in ontvangst, dat hen toelaat te werken of een uitkering te ontvangen. Dat document krijgen ze in afwachting van een verblijfsvergunning. Het zou ongeveer een maand duren vooraleer een registratiedossier rond is en na onderzoek resulteert in een verblijfsvergunning.