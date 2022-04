100-tal mensen zonder papieren zet tentenkamp op in strijd voor regularisatie

Een van de aanleidingen voor het tentenkamp is de uitzetting van honderden mensen zonder papieren uit de voormalige KBC-gebouwen op de Havenlaan in Molenbeek. Die hadden zij maandenlang ingepalmd. Nadat de sans-papiers de gebouwen donderdag moesten verlaten, werd een mars op touw gezet met de groene vlakte aan de Ninoofsepoort als eindbestemming.

Het is de vraag of het tentenkamp effectief zal leiden tot een nieuwe bezetting. Vorig jaar werden de Begijnhofkerk in Brussel en lokalen van de universiteiten VUB en ULB in Elsene maandenlang bezet door mensen zonder papieren. Beide acties gingen gepaard met een hongerstaking, maar leverden geen algemene regularisatie voor sans-papiers op. Van de 446 regularisatieaanvragen die de hongerstakers hebben ingediend, kreeg voorlopig bijna één op de vijf mensen zonder papieren een positief antwoord. Ongeveer de helft van de mensen die deelnam aan een van de bezettingen van vorig jaar wacht nog op een antwoord.

Oekraïne

Een van de actievoerders aan de Ninoofsepoort wijst op het onthaal van vluchtelingen uit Oekraïne als reden voor het kamp. “Voor ons gaat het er niet alleen om een dak boven ons hoofd te hebben, het gaat erom het migratiebeleid te veranderen. Het beleid moet van toepassing zijn op alle migranten, zonder onderscheid. Want ja, het onthaal van Oekraïners die de oorlog ontvluchten is de uitzondering op wat de regel zou moeten zijn. Alle migranten, en dus alle migranten zonder papieren, hebben recht op een waardig leven en werk.”

Volgens bewegingen betrokken bij de actie zorgt “het onrechtvaardige migratiebeleid voor de sociale uitsluiting van mensen zonder papieren en houdt het hen in onzekerheid en precariteit”.

“Beleid is niet tegen migratie”

Ondertussen heeft Mahdi Molenbeeks burgemeester Moureaux opgeroepen om de actie niet toe te laten. “De migratieregels zijn duidelijk en het is vooral belangrijk dat deze nageleefd worden. Ook de procedure voor regularisatie is duidelijk. Ondertussen werken we verder aan snellere procedures en gecontroleerde migratie. Het uniek loket zorgt voor een snelle behandeling van aanvragen voor arbeidsmigratie. Buitenlandse studenten die hier studeren kunnen hier nu een jaar een job zoeken, … Het beleid is niet tegen migratie, alleen moeten de regels wel nageleefd worden.”

Mahdi benadrukt dat iedereen die hier onwettig verblijft en niet vlucht voor oorlog of vervolging in aanmerking komt om individueel opgevolgd te worden binnen de ‘ICAM-procedure’, waarbij een terugkeerbegeleider bekijkt welk duurzaam toekomstperspectief de persoon zonder papieren heeft. “Wie hier onwettig verblijft, wordt begeleid richting terugkeer.”

De staatssecretaris herhaalt dat de regularisatie een uitzonderingsprocedure is. Elk dossier wordt op individuele basis bekeken, klinkt het. Volgens hem is de vergelijking met vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die hier onwettig verblijven “bijzonder triest”. “Dat er een verschil is tussen een Oekraïner die vlucht voor de bommen en mensen die uit een veilig land hier onwettig zijn en papieren eisen, lijkt me nogal vanzelfsprekend.”

