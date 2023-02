1 jaar na de oorlog: 13,8 procent Oekraïense vluchtelingen in Brussel aan het werk

BrusselOngeveer een jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne. Enorm veel mensen sloegen op de vlucht, duizenden belandden in het Brussels Gewest. Over hun profiel en weg naar de Brusselse arbeidsmarkt, maakte Actiris een eerste balans op.

Sinds maart 2022 schreven 2601 Oekraïense vluchtelingen zich in bij de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris. In mei bereikte dat aantal een piek, met 405 nieuwe inschrijvingen. Deze maand kwamen al 167 mensen zich aanmelden als werkzoekende. Enige nuance is wel nodig: het gaat niet om de volledige groep Oekraïners die momenteel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijft. De inschrijving is niet verplicht, en dus weerspiegelen de cijfers maar een deel van het totale aantal dat in Brussel aankwam.

Uit de groep die zich inschreef, bleek 77,8 procent van Oekraïense werkzoekenden vrouw te zijn. Het grootste deel daarvan is tussen de 25 en 49 jaar oud. Bijna alle Oekraïners hebben een diploma op zak, al wordt dat niet automatisch erkend in ons land. In 61,2 procent van de gevallen gaat het om een diploma hoger onderwijs. 30,3 procent behaalde een diploma secundair en 9,1 procent een getuigschrift basisonderwijs. Administratie, de veiligheid en handel blijken de meest begeerde sectoren onder de werkzoekenden.

Volledig scherm Oekraïense vluchtelingen aan het aanmeldcentrum op de Heizel (archief). © Marc Baert

Taalcheques

“We hebben met Actiris heel belangrijk werk geleverd”, zegt Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris. “Meteen na het begin van de crisis hebben we infosessies op poten gezet en zijn we gestart met een loket speciaal voor Oekraïners, waar ze in hun eigen taal ontvangen kunnen worden. Onze prioriteit was om hen de goede richting op te helpen en hen de juiste informatie te geven, al zagen we ook dat ze lang niet altijd meteen naar een job konden of wilden beginnen zoeken. Als je halsoverkop in een nieuw land aankomt, heb je vaak eerst andere dingen aan je hoofd. We hebben ook gezien dat een groot deel van hen snel naar hun moederland terug wil, zodra de situatie daar het opnieuw toelaat.”

769 personen kregen taalcheques voor gratis taallessen Frans, Nederlands of Engels. De taalbarrière is zonder twijfel het grootste obstakel om werk te vinden. 96,3 procent van alle opleidingen die Oekraïners tot nog toe volgden waren dan ook taalopleidingen. Frans bleek het meest populair. Lessen Nederlands volgden op een tweede plaats, met een aandeel van 7,5 procent over alle taalvormingen. “Meteen na hun aankomst hebben we een begeleidingsstrategie vastgelegd om onze tewerkstellingsdienst toegankelijk te maken in het Oekraïens”, geeft Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFi) nog mee. “Zo vergemakkelijkt de weg naar een job. Hun talenkennis verbeteren blijft de grootste prioriteit. We blijven hen met man en macht ondersteunen.”

