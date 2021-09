1.500 mensen voeren actie tegen verplichte vaccinatie van zorgpersoneel in Brussel

Anderlecht COOVI blikt vooruit op nieuw schooljaar: “Bijna volledig leraren­korps is gevacci­neerd, maar leerlingen is ander paar mouwen”

30 augustus HLN Brussel blikt met drie schooldirecteurs vooruit op het nakende schooljaar. An Janssens bijt de spits af. Zij is directrice van COOVI in Anderlecht, de TSO-BSO-school waar de focus met voeding- en tuinbouwrichtingen op de zachte sector ligt. Vanaf komend schooljaar biedt de secundaire school ook een ASO-doorstroomrichting aan in de vorm van Biotechnische Wetenschappen. “Leuk is het niet, maar het is de logica zelve dat Brussel dezelfde maatregelen aanhoudt.”