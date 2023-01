‘Zwart kruispunt’ Pathoekeweg met Kolvestraat wordt een rotonde: “Alles wat we in het verleden hebben aangepast, werkte niet. Dit hopelijk wel”

voetbal jupiler pro league Hugo Siquet (Cercle Brugge) was bij debuut jongste in jongste team: “Naar Anderlecht gaan was uitgeslo­ten”

Tegen Union trad Cercle Brugge alweer met het jongste team in België aan. Gemiddelde leeftijd: 22,8 jaar. De oudste: Ayase Ueda, 24. De jongste: debutant Hugo Siquet, 20. “Dat we het Union, de best voetballende ploeg in eerste klasse, met al die youngsters zo moeilijk maakten, vervult me met trots”, zei coach Miron Muslic. “Siquet heeft het overigens uitstekend gedaan.”

19 januari